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Барселона может усилиться вингером Реала

Асенсио попал в сферу интересов каталонцев.
Сегодня, 18:19
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images
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Вингер Реала Марко Асенсио может перейти в Барселону. Об этом сообщается издание Mundo Deportivo.

Каталонский клуб следит за 26-летним испанцем. В клубе приняли во внимание его уровень, возраст и универсальность. В стане "сине-гранатовых" Асенсио считают зрелым игроком, у которого впереди долгая карьера. 

Контракт футболиста с Реалом рассчитан до конца этого сезона, и Барселона рассматривает вариант с подписанием игрока, если тот не продлит соглашение с мадридцами.

В текущем сезоне на счету испанца 2 матча в рамках Ла Лиги.

Ранее Анчелотти высказался о будущем Асенсио в Реале.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид Марко Асенсио
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