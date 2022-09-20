Барселона может усилиться вингером Реала

Вингер Реала Марко Асенсио может перейти в Барселону. Об этом сообщается издание Mundo Deportivo.

Каталонский клуб следит за 26-летним испанцем. В клубе приняли во внимание его уровень, возраст и универсальность. В стане "сине-гранатовых" Асенсио считают зрелым игроком, у которого впереди долгая карьера.

Контракт футболиста с Реалом рассчитан до конца этого сезона, и Барселона рассматривает вариант с подписанием игрока, если тот не продлит соглашение с мадридцами.

В текущем сезоне на счету испанца 2 матча в рамках Ла Лиги.

Ранее Анчелотти высказался о будущем Асенсио в Реале.