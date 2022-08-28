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Анчелотти высказался о будущем Асенсио в Реале

Итальянский специалист не будет искать замену игроку.
Сегодня, 09:55
Асенсио и Анчелотти / Getty Images
Асенсио и Анчелотти / Getty Images
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Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о будущем вингера клуба Марко Асенсио.

"У меня нет новостей насчет Асенсио, знаю лишь, что он оценивает ситуацию. Все будет ясно 2 сентября. Если он останется, будет важным для нас игроком, я буду от этого в восторге, поскольку он внес значительный вклад в выступления команды в прошлом сезоне и сделает то же самое в нынешнем.

У нас глубокие резервы, и если Марко уйдет, то мы не будем никого подписывать, поскольку нам этого не надо.

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Родриго получит более важную роль в этом сезоне, потому что в минувшем решал исход ключевых матчей. Он будет чаще выходить в стартовом составе. Играть он будет на правом фланге, а также сможет заменять Винисиуса на левом. Он может даже на месте Бензема играть. Он разносторонний футболист, и этот сезон станет для него очень важным.

Модрич стал для Реала хорошим приобретением, и для него самого этот переход получился хорошим. Он всегда играл хорошо, на очень высоком уровне. Он способен провести с нами и еще один сезон, я вижу, что он мотивирован и свеж. Думаю, он останется еще на сезон", – сказал Анчелотти в интервью Marca.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид Марко Асенсио
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