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Реал нашел замену Каземиро в клубе АПЛ

Мадридский клуб готов подписать опорника Ньюкасла.
Вчера, 19:51
Бруну Гимарайнш / Getty Images
Бруну Гимарайнш / Getty Images
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Реал намерен купить хавбека Ньюкасла в случае ухода опорника Каземиро. Об этом сообщает издание As.

Приоритетным вариантом мадридцев в качестве замены Каземиро является полузащитник Ньюкасла Бруно Гимарайнш. Однако осуществить этот трансфер будет непросто.

Главный тренер "сорок" Эдди Хау считает бразильца важной частью команды. За продажу основного игрока Ньюкасл потребует не менее 100 млн евро.

В минувшем сезоне на счету бразильца 5 голов и 1 ассист в 17 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед стал на шаг ближе к подписанию Каземиро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Реал Мадрид Бруну Гимарайнш
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