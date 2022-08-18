iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед стал на шаг ближе к подписанию Каземиро

Манкунианцы готовы раскошелиться, чтобы трансфер игрока был оформлен до определенного матча.
Вчера, 18:55
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images
0 0 0

Как гром среди ясного неба появилась информация о том, что Манчестер Юнайтед начал переговоры с мадридским Реалом по трансферу Каземиро.

И если сначала в уход 30-летнего бразильца верилось с трудом, то чем больше проходит времени, тем больше становится вероятность этого трансфера.

Как сообщает The Telegraph, "красные дьяволы" значительно продвинулись в переговорах как с самим игроком, так и с "бланкос". По информации источника, англичане заплатят за опорника 60 миллионов фунтов, а самому игроку будет предложена зарплата, которая явно превышает его нынешнюю в Мадриде (180 000 евро в неделю).

Каземиро хочет провести разговор с главным тренером Реала Карло Анчелотти, чтобы обсудить свое будущее.

Читай также: Бущан заинтересовал Манчестер Юнайтед - источник

При этом отмечается, что Юнайтед хочет как можно скорее завершить переход игрока, чтобы он был доступен к матчу третьего тура АПЛ против Ливерпуля, который состоится в понедельник, 22 августа, на Олд Траффорд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол каземиро манчестер юнайтед АПЛ Реал Мадрид Ла Лига
0 0 0

Статьи по теме

Агбонлахор - о МЮ: Роналду – паршивая овца, уберите его и возьмите молодых игроков Агбонлахор - о МЮ: Роналду – паршивая овца, уберите его и возьмите молодых игроков
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Аякс отказался от 80 миллионов евро, которые Манчестер Юнайтед предлагал за Антони Аякс отказался от 80 миллионов евро, которые Манчестер Юнайтед предлагал за Антони
Помочь журналистам

Видео

"Боже мой, Расселл Уэстбрук": фанат затроллил Симмонса посреди магазина
"Боже мой, Расселл Уэстбрук": фанат затроллил Симмонса посреди магазина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо – Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Бокс00:54
Арум: Уверен, Фьюри "примет вызов", чтобы сразиться с Усиком или Джошуа
Европа00:50
Агбонлахор - о МЮ: Роналду – паршивая овца, уберите его и возьмите молодых игроков
Лига Европы00:27
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига конференций00:26
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Легкая атлетика00:21
Немного не хватило: Бех-Романчук стала 4-й в прыжках в длину на ЧЕ
Европа00:19
Аякс отказался от 80 миллионов евро, которые Манчестер Юнайтед предлагал за Антони
Вчера, 23:57
Олимпийские виды23:57
Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 18 августа
Другие23:51
Кохан занял 5 место на чемпионате Европы в метании молота
Другие23:48
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022: Все медали украинцев
Легкая атлетика23:43
Проценко завоевал бронзу в легкой атлетике на Мультиспортивном Евро-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK