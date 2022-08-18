Манчестер Юнайтед стал на шаг ближе к подписанию Каземиро

Как гром среди ясного неба появилась информация о том, что Манчестер Юнайтед начал переговоры с мадридским Реалом по трансферу Каземиро.

И если сначала в уход 30-летнего бразильца верилось с трудом, то чем больше проходит времени, тем больше становится вероятность этого трансфера.

Как сообщает The Telegraph, "красные дьяволы" значительно продвинулись в переговорах как с самим игроком, так и с "бланкос". По информации источника, англичане заплатят за опорника 60 миллионов фунтов, а самому игроку будет предложена зарплата, которая явно превышает его нынешнюю в Мадриде (180 000 евро в неделю).

Каземиро хочет провести разговор с главным тренером Реала Карло Анчелотти, чтобы обсудить свое будущее.

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При этом отмечается, что Юнайтед хочет как можно скорее завершить переход игрока, чтобы он был доступен к матчу третьего тура АПЛ против Ливерпуля, который состоится в понедельник, 22 августа, на Олд Траффорд.