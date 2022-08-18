Бущан заинтересовал Манчестер Юнайтед - источник

Скауты английского клуба наблюдали за голкипером Динамо в матче с Бенфикой.

Вратарь Динамо Георгий Бущан попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

Как утверждает журналист Эндрю Тодос со ссылкой на собственные источники в Англии, скауты английского клуба присутствовали на матче киевлян в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов с Бенфикой (0:2), чтобы воочию понаблюдать за 28-летним голкипером в действии.

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Также интерес к украинскому вратарю приписывают Вест Хэму.

Отметим, что контракт Бущана с Динамо рассчитан до лета 2026 года.

Голкипер пребывает на профессиональном контракте в киевском клубе с 2011 года и за это время защищал ворота первой команды в 109 матчах.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Динамо - Бенфика (0:2).