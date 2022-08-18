iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бущан заинтересовал Манчестер Юнайтед - источник

Скауты английского клуба наблюдали за голкипером Динамо в матче с Бенфикой.
Вчера, 14:40
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев
Георгий Бущан / ФК Динамо Киев
0 0 0

Вратарь Динамо Георгий Бущан попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

Как утверждает журналист Эндрю Тодос со ссылкой на собственные источники в Англии, скауты английского клуба присутствовали на матче киевлян в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов с Бенфикой (0:2), чтобы воочию понаблюдать за 28-летним голкипером в действии.

Читай также: Богатейший человек Великобритании выразил заинтересованность в покупке Манчестер Юнайтед

Также интерес к украинскому вратарю приписывают Вест Хэму.

Отметим, что контракт Бущана с Динамо рассчитан до лета 2026 года.

Голкипер пребывает на профессиональном контракте в киевском клубе с 2011 года и за это время защищал ворота первой команды в 109 матчах.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Динамо - Бенфика (0:2).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Динамо Киев манчестер юнайтед Георгий Бущан
0 0 0

Статьи по теме

Агбонлахор - о МЮ: Роналду – паршивая овца, уберите его и возьмите молодых игроков Агбонлахор - о МЮ: Роналду – паршивая овца, уберите его и возьмите молодых игроков
Аякс отказался от 80 миллионов евро, которые Манчестер Юнайтед предлагал за Антони Аякс отказался от 80 миллионов евро, которые Манчестер Юнайтед предлагал за Антони
Марсель хочет арендовать защитника Манчестер Юнайтед Марсель хочет арендовать защитника Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед стал на шаг ближе к подписанию Каземиро Манчестер Юнайтед стал на шаг ближе к подписанию Каземиро
Помочь журналистам

Видео

"Боже мой, Расселл Уэстбрук": фанат затроллил Симмонса посреди магазина
"Боже мой, Расселл Уэстбрук": фанат затроллил Симмонса посреди магазина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо – Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Бокс00:54
Арум: Уверен, Фьюри "примет вызов", чтобы сразиться с Усиком или Джошуа
Европа00:50
Агбонлахор - о МЮ: Роналду – паршивая овца, уберите его и возьмите молодых игроков
Лига Европы00:27
Лига Европы-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига конференций00:26
Лига конференций-2022/23: расписание и результаты матчей
Легкая атлетика00:21
Немного не хватило: Бех-Романчук стала 4-й в прыжках в длину на ЧЕ
Европа00:19
Аякс отказался от 80 миллионов евро, которые Манчестер Юнайтед предлагал за Антони
Вчера, 23:57
Олимпийские виды23:57
Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 18 августа
Другие23:51
Кохан занял 5 место на чемпионате Европы в метании молота
Другие23:48
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022: Все медали украинцев
Легкая атлетика23:43
Проценко завоевал бронзу в легкой атлетике на Мультиспортивном Евро-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK