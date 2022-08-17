Богатейший человек Великобритании выразил заинтересованность в покупке Манчестер Юнайтед
Сэр Джим Рэтклифф может стать новым владельцем "красных дьяволов".
В Манчестер Юнайтед могут произойти масштабные изменения.
Как сообщает издание The Times, владелец компании Ineos Сэр Джим Рэтклифф заинтересован в покупке манкунианцев.
Рассматривается вариант, при котором британский бизнесмен сперва приобретет часть акций клуба, а затем постепенно обретет полный контроль.
В случае удачного завершения сделки, британец планирует вложиться в модернизацию инфраструктуры клуба, включая стадион команды.
Стоит сказать, что Рэтклифф является самым богатым человеком в Великобритании. Его состояние оценивается в 32 миллиарда фунтов.