iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Богатейший человек Великобритании выразил заинтересованность в покупке Манчестер Юнайтед

Сэр Джим Рэтклифф может стать новым владельцем "красных дьяволов".
Вчера, 21:42
Cэр Джим Ретклифф / Getty Images
Cэр Джим Ретклифф / Getty Images
0 0 0

В Манчестер Юнайтед могут произойти масштабные изменения.

Как сообщает издание The Times, владелец компании Ineos Сэр Джим Рэтклифф заинтересован в покупке манкунианцев.

Рассматривается вариант, при котором британский бизнесмен сперва приобретет часть акций клуба, а затем постепенно обретет полный контроль.

В случае удачного завершения сделки, британец планирует вложиться в модернизацию инфраструктуры клуба, включая стадион команды.

Стоит сказать, что Рэтклифф является самым богатым человеком в Великобритании. Его состояние оценивается в 32 миллиарда фунтов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед АПЛ
0 0 0

Статьи по теме

"В первом тайме могли забить даже больше": Лидер Бенфики оценил победу над Динамо "В первом тайме могли забить даже больше": Лидер Бенфики оценил победу над Динамо
В Зимбабве произошло убийство с помощью холодного оружия после поражения Манчестер Юнайтед В Зимбабве произошло убийство с помощью холодного оружия после поражения Манчестер Юнайтед
Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 18 августа Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 18 августа
Джошуа: Верю, что моих кондиций хватит, чтобы отправить Усика в нокаут Джошуа: Верю, что моих кондиций хватит, чтобы отправить Усика в нокаут
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Бенфика 0:2: видео голов и обзор матча
Динамо - Бенфика 0:2: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров
Динамо – Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды13:38
Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 18 августа
Бокс13:18
Джошуа: Верю, что моих кондиций хватит, чтобы отправить Усика в нокаут
Олимпийские виды12:42
Чемпионат Европы по водным видам спорта: расписание и результаты украинцев
Европа12:40
ПСЖ включился в борьбу за полузащитника Манчестер Сити
Лига Европы12:34
Днепр-1 - АЕК Ларнака: видео онлайн-трансляция матча
Бокс12:19
Стало известно, завершит ли карьеру Джошуа, если проиграет в реванше Усику
Лига Чемпионов11:58
Защитник Бенфики - о противостоянии с Динамо: Знаем, что работа еще не завершена
Европа11:31
Приятное восстановление: Травмированный Ибрагимович похвастался отдыхом на роскошной яхте
Бокс10:58
Усик - Джошуа: коэффициент на украинца "просел"
Лига Чемпионов10:57
Нападающий Бенфики: Мы играли хорошо, могли забить Динамо больше голов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK