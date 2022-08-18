Динамо - Бенфика 0:2: видео голов и обзор матча

В рамках плей-офф квалификациии Лиги чемпионов киевское Динамо встретилось с лиссабонской Бенфикой в польском Лодзе.

Киевляне довольно активно начали поединок, но к сожалению свой момент не реализовали, а вот "орлы" с самого старта встречи повели в счете.

На 9 минуте матча правый защитник лиссабонцев Жилберту оказался никем не прикрыт на подступах к штрафной. Бразилец этим воспользовался, вонзив мяч в верхний угол ворот.

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После забитого мяча игра успокоилась, однако ненадолго. В концовке первого тайма капитан киевлян Виктор Цыганков неудачно отпасовал на Дениса Попова. Мяч перехватил вингер "орлов" Давид Нерес, а затем отдал пас на Гонсалу Рамуша, который переиграл Георгия Бущана и удвоил преимущество своей команды. Этот забитый гол и стал последним в поединке.

Динамо – Бенфика 0:2

Голы: Жилберто, 9, Рамуш, 37

Динамо Киев: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов (Сирота, 80), Дубинчак (Вивчаренко, 63) – Андриевский, Шапаренко – Цыганков (Караваев, 63), Буяльский, Шепелев (Царенко, 74) – Беседин.

Бенфика: Влаходимос – Жилберто (Ба, 69), Отаменди, Морато, Гримальдо – Флорентину, Фернандес – Нерес (Араужу, 62), Рафа Силва (Шикинью, 84), Жоау Мариу – Рамуш (Яремчук, 62).

Предупреждение: Андриевский