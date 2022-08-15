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Динамо - Бенфика: онлайн-трансляция матча

Команды встретятся в матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в текстовой онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Вчера, 06:48
Динамо - Бенфика: онлайн-трансляция матча / ФК Динамо Киев
Динамо - Бенфика: онлайн-трансляция матча / ФК Динамо Киев
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В среду, 17 августа, киевское Динамо сыграет первый матч с лиссабонской Бенфикой в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину команда Мирчи Луческу не может проводить матчи в Киеве, поэтому предстоящий поединок будет только формально домашним для "бело-синих" и пройдет, как и прошлые с Фенербахче и Штурмом, в Польше.

Матч состоится на муниципальном стадионе ЛКС имени Владислава Крола в польском городе Лодзь. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Динамо - Бенфика

Будет доступна в этой новости 17 августа, начиная с 22:00 по Киеву.

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов Динамо - Бенфика в Украине состоится на сервисе MEGOGO, который является официальным транслятором еврокубков в сезоне-2022/23.

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Отметим, что, по мнению экспертов, в первом матче и в целом в противостоянии между Динамо и Бенфикой фаворитом является португальский клуб.

Динамо - Бенфика в прошлом сезоне

В минувшем сезоне Динамо и Бенфика встречались на групповом этапе Лиги чемпионов, где им в квартете также противостояли мюнхенская Бавария и Барселона. В очных встречах успех был на стороне лиссабонской команды. Киевский поединок завершился безголевой ничьей, а в матче в Лиссабоне хозяева поля одержали победу со счетом 2:0. При этом один из голов в ворота Динамо забил бывший форвард киевлян Роман Яремчук.

Источник: ФК Динамо Киев

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа Е. 1-й тур

Динамо - Бенфика 0:0

Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук (к), Шапаренко, Цыганков (Караваев, 76), де Пена (Вербич, 76), Буяльский, Шкурин (Гармаш, 60).

Бенфика: Влаходимос, Морато, Вертонген, Отаменди, Вайгль, Жоау Мариу (Таарабт, 86), Гримальди, Жилберто (Лазаро, 60), Эвертон (Радоньич, 59), Рафа Силва (Пицци, 90), Яремчук (Нуньес, 60).

Предупреждения: Сидорчук (52), Забарный (73), Гармаш (82) - Рафа Силва (21), Яремчук (44), Вайгль (71).

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа Е. 6-й тур

Бенфика - Динамо 2:0

Бенфика: Влаходимос, Андре Алмейда (к), Отаменди, Вертонген, Вайгль, Пицци (Эвертон, 59), Жоау Мариу (Таарабт, 73), Жилберто (Лазаро, 73), Гримальдо, Рафа Силва (Бернарду, 82), Яремчук (Дарвин Нуньес, 82).

Динамо: Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук (к) (Андриевский, 86), Шапаренко, Буяльский, Цыганков (Караваев, 79), Вербич (де Пена, 64), Гармаш (Рамирес, 79).

Голы: Яремчук (16), Жилберто (22)

Предупреждения: Жилберто (24) - Забарный (29), Вербич (36), Цыганков (44)

Источник: ФК Динамо Киев

Ранее Динамо в квалификации Лиги чемпионов текущего сезона одолело турецкий Фенербахче (0:0, 2:1 д.в.) и австрийский Штурм (1:0, 2:1 д.в.), а Бенфика прошла датский Мидтьюлланд (4:1, 3:1).

Ответный матч плей-офф отбора Лиги чемпионов Бенфика - Динамо состоится во вторник, 23 августа, на Эштадиу ду Бенфика в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

Победитель противостояния между Динамо и Бенфикой попадет в групповой раунд Лиги чемпионов, а проигравшая команда - в групповой раунд Лиги Европы.

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