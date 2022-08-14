Динамо - Бенфика: прогноз на матч Лиги чемпионов

Команды встретятся в отборочном раунде плей-офф Лиги чемпионов-2022/23. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В среду, 17 августа, киевское Динамо встретится с лиссабонской Бенфикой в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Для команды Мирчи Луческу будущий поединок будет формально домашним, поскольку из-за полномасштабного российского вторжения в Украину "бело-синие" не могут проводить матчи в Киеве. По этом причине, игра, как и предыдущие против Фенербахче и Штурма, состоится в Польше.

Матч будет сыгран на муниципальном стадионе ЛКС имени Владислава Крола в польском городе Лодзь. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче между Динамо и Бенфикой эксперты считают фаворитом португальский клуб.

Прогноз на матч Динамо - Бенфика

На победу команды Мирчи Луческу можно поставить с коэффициентом 4,80, в то время как триумф клуба из Лиссабона оценили в 1,74.

На ничью в поединке Динамо - Бенфика коэффициент составляет 3,70.

Также сейчас выше оцениваются шансы лиссабонской команды на выход в групповой этап Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния в плей-офф квалификации. На общий успех Динамо можно поставить с коэффициентом 4,20, а Бенфики - 1,23.

Источник: ФК Динамо Киев

Ответный матч плей-офф отбора Лиги чемпионов Бенфика - Динамо состоится во вторник, 23 августа, на Эштадиу ду Бенфика в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

Победитель противостояния между Динамо и Бенфикой попадет в групповой раунд Лиги чемпионов, а проигравшая команда - в групповой раунд Лиги Европы.

Статистика личных встреч Динамо и Бенфики

В своей истории Динамо и Бенфика провели между собой шесть официальных матчей, и пока на счету киевлян только минимальная победа в их первой встрече. Лиссабонцы праздновали успех четырежды, а еще один поединок завершился вничью.

Кубок чемпионов 1991/1992, групповой этап

27.11.1991. Динамо - Бенфика 1:0

Гол: Саленко, 31

01.04.1992. Бенфика - Динамо 5:0

Голы: Сезар Бриту, 25, 63, Исайаш, 71, Юран, 83, 88

Лига чемпионов 2016/2017, групповой этап

19.10.2016. Динамо - Бенфика 0:2

Голы: Сальвио, 9, пен., Черви, 55

01.11.2016. Бенфика - Динамо 1:0

Гол: Сальвио, 45+2, пен.

Лига чемпионов 2021/2022, групповой этап

14.09.2021. Динамо - Бенфика 0:0

08.12.2021. Бенфика - Динамо 2:0

Голы: Яремчук, 16, Жилберто, 22

Источник: ФК Динамо Киев

Ранее Динамо в квалификации Лиги чемпионов нынешнего сезона победило турецкий Фенербахче (0:0, 2:1 д.в.) и австрийский Штурм (1:0, 2:1 д.в.), а Бенфика прошла датский Мидтьюлланд (4:1, 3:1).

Билеты на матч Динамо - Бенфика

Также киевский клуб сообщил, как купить билеты на матч Динамо - Бенифка. Билеты на этот поединок доступны на онлайн-портале.

Кассы работают на территории арены имени Владислава Крола (Stadion Miejski im. Wladysława Króla), которая находится по адресу aleja Unii Lubelskiej 2.

Стоимость билетов составляет от 40 до 150 польских злотых в зависимости от выбранного сектора.

Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Бенфика, которая начнется 17 августа в 22:00 по киевскому времени.