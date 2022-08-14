Динамо - Бенфика: прогноз на матч Лиги чемпионов
В среду, 17 августа, киевское Динамо встретится с лиссабонской Бенфикой в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Для команды Мирчи Луческу будущий поединок будет формально домашним, поскольку из-за полномасштабного российского вторжения в Украину "бело-синие" не могут проводить матчи в Киеве. По этом причине, игра, как и предыдущие против Фенербахче и Штурма, состоится в Польше.
Матч будет сыгран на муниципальном стадионе ЛКС имени Владислава Крола в польском городе Лодзь. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В первом матче между Динамо и Бенфикой эксперты считают фаворитом португальский клуб.
Прогноз на матч Динамо - Бенфика
На победу команды Мирчи Луческу можно поставить с коэффициентом 4,80, в то время как триумф клуба из Лиссабона оценили в 1,74.
На ничью в поединке Динамо - Бенфика коэффициент составляет 3,70.
Также сейчас выше оцениваются шансы лиссабонской команды на выход в групповой этап Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния в плей-офф квалификации. На общий успех Динамо можно поставить с коэффициентом 4,20, а Бенфики - 1,23.
Ответный матч плей-офф отбора Лиги чемпионов Бенфика - Динамо состоится во вторник, 23 августа, на Эштадиу ду Бенфика в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи - в 22:00 по Киеву.
Победитель противостояния между Динамо и Бенфикой попадет в групповой раунд Лиги чемпионов, а проигравшая команда - в групповой раунд Лиги Европы.
Статистика личных встреч Динамо и Бенфики
В своей истории Динамо и Бенфика провели между собой шесть официальных матчей, и пока на счету киевлян только минимальная победа в их первой встрече. Лиссабонцы праздновали успех четырежды, а еще один поединок завершился вничью.
Кубок чемпионов 1991/1992, групповой этап
27.11.1991. Динамо - Бенфика 1:0
Гол: Саленко, 31
01.04.1992. Бенфика - Динамо 5:0
Голы: Сезар Бриту, 25, 63, Исайаш, 71, Юран, 83, 88
Лига чемпионов 2016/2017, групповой этап
19.10.2016. Динамо - Бенфика 0:2
Голы: Сальвио, 9, пен., Черви, 55
01.11.2016. Бенфика - Динамо 1:0
Гол: Сальвио, 45+2, пен.
Лига чемпионов 2021/2022, групповой этап
14.09.2021. Динамо - Бенфика 0:0
08.12.2021. Бенфика - Динамо 2:0
Голы: Яремчук, 16, Жилберто, 22
Ранее Динамо в квалификации Лиги чемпионов нынешнего сезона победило турецкий Фенербахче (0:0, 2:1 д.в.) и австрийский Штурм (1:0, 2:1 д.в.), а Бенфика прошла датский Мидтьюлланд (4:1, 3:1).
Билеты на матч Динамо - Бенфика
Также киевский клуб сообщил, как купить билеты на матч Динамо - Бенифка. Билеты на этот поединок доступны на онлайн-портале.
Кассы работают на территории арены имени Владислава Крола (Stadion Miejski im. Wladysława Króla), которая находится по адресу aleja Unii Lubelskiej 2.
Стоимость билетов составляет от 40 до 150 польских злотых в зависимости от выбранного сектора.
Напомним, на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Бенфика, которая начнется 17 августа в 22:00 по киевскому времени.