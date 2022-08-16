Днепр-1 - АЕК Ларнака: где смотреть матч квалификации Лиги Европы

Кто показывает матч плей-офф Лиги Европы-2022 Днепр-1 - АЕК Ларнака и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В четверг, 18 августа, в рамках плей-офф раунда квалификации Лиги Европы сезона-2022/23 украинский футбольный клуб Днепр-1 встретится с киприотскими футболистами из АЕКа (Ларнака).

Это будет первая встреча двухматчевого противостояния, ответный поединок пройдет ровно через неделю.

Источник: СК Днепр-1

Первый матч команд будет номинально домашним для днепровцев, но состоится он в словацком городе Кошице. Причина тому - полномасштабное вторжение в нашу страну со стороны российского агрессора.

Где смотреть матч Днепр-1 – АЕК Ларнака?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Днепр-1 - АЕК Ларнака, которая начнется 18 августа в 21:00 по киевскому времени.

Официальным ТВ-транслятором поединка в Украине будет канал 2+2.

Источник: СК Днепр-1

Отметим, что украинская команда является фаворитом первого матча по мнению экспертов и букмекеров, но перевес у неё практически минимальный.

Путь к матчу

Днепр-1 на момент приостановки чемпионата Украины оставался на третьей позиции чемпионата Украины и получил право дебютировать в еврокубках сразу с плей-офф раунда Лиги Европы. У команды новый тренер - Александр Кучер, но главной проблемой коллектива является то, что они не играли официальных матчей уже девять месяцев.

АЕК начинал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, где во втором раунде квалификации проиграл датскому Мидтьюлланду и вылетел в отбор ЛЕ. Там в третьем раунде их соперниками стал грозный сербский Партизан, который киприоты одолели в домашнем матче, а в ответном свели все к ничей, что позволило им пройти дальше.

Отметим, что победитель данного противостояния выйдет в группу Лиги Европы, тогда как проигравший будет играть в групповом раунде Лиги конференций.

Ранее ISPORT рассказывал, в каких корзинах при жеребьевке групповых этапов Лиги Европы или Лиги Конференций может оказаться Днепр-1.