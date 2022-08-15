Шахтар вже знає свій кошик під час жеребу групи, а яка ситуація в Динамо і Дніпро-1?

ISPORT розповідає, в яких кошиках під час жеребкування групової стадії єврокубків будуть українські команди.

В євро кубковому сезоні-2022/23 на етапі групових раундів будуть виступати три українські колективи. На жаль, Зоря та Ворскла не змогли подолати жодного раунду відбору на двох.

Динамо та Дніпро-1 вже точно будуть в групах, але ще не відомо, в яких саме турнірах, адже вони ще продовжують свої кваліфікації.

Тим не менше, ISPORT розібрався, в яких кошиках будуть команди під час жеребкування групових стадій.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Шахтар

Тут все досить просто. "Гірники" отримали автоматичний пропуск в групу Ліги чемпіонів, а після результатів кваліфікаційних раундів уже на даний момент стало відомо, що Шахтар буде в третьому кошику.

Разом з командою Йовічевича тут будуть (а значить, не зможуть потрапити їм в суперники) Борусія Д, РБ Зальцбург, Інтер Наполі, Спортінг та Байер.

Динамо Київ

З Динамо ситуація більш складна. Кияни в разі проходу в Лігу чемпіонів потраплять в останній, четвертий кошик, а тому всі "сусіди" Шахтаря можуть стати їхніми суперниками.

Інша справа, якщо Динамо програє протистояння з Бенфікою і опуститься в групу Ліги Європи. В такому випадку кияни, у яких клубний коефіцієнт УЄФА дорівнює 44, буде два випадки.

Источник: ФК Динамо Киев

1) більш імовірний – що Динамо буде в першому кошику разом з Ромою, МЮ, Арсеналом, Лаціо та Брагою, і ще декількома суперниками, які стануть відомі пізніше.

2) менш імовірний, коли Динамо потрапить в другий кошик. Але для цього потрібно, щоб на небі зійшлись зорі – Рейнджерс, Динамо Загреб та Црвена Звезда мають програти свої матчі плів-офф раунду Ліги чемпіонів ПСВ, Боде/Гімту та Маккабі з Хайфи відповідно.

Дніпро-1

Як відомо, для цієї команди це буде дебютний виступ в євро кубках, а тому їхній особистий клубний коефіцієнт надається їм як мінімальний для команди з української асоціації – 6,360. Це не найменший коефіцієнт, але все ж він досить низенький.

Серед команд, які ще зберігають шанси вийти до групи Ліги Європи, лише у трьох коефіцієнт менший (Трабзонспор, Пьюнік та Сількеборг з Данії), ще одна вже вийшла в головну стадію (бельгійський Уніон).

Це означає, що в разі проходження дніпрянами АЕКа з Ларнаки, вони точно будуть в четвертому кошику.

Источник: ФК Днепр-1

Якщо Дніпро-1 поступиться в битві за групу ЛЄ, вони будуть грати в групі Ліги конференцій. З 44 команд, які будуть грати в раунді плей-офф цього турніру, у 11 коефіцієнт менший, ніж у українського колективу. Сюди ж можна додати ще дві команди з Ліги Європи.

Для того, щоб Дніпро-1 потрапило в третій кошик при жеребкуванні, необхідно, щоб до цього самого жеребкування дійшли відразу 8 з цих 13 колективів.

Наскільки це реально?

Данський Сількебор та вірменський Пьюнік повинні програти фінському ГІКу та молдовському Шерифу відповідно – виглядає імовірно, хоча варіанти існують.

Далі, потрібно щоб відразу шість команд (виділимо їх напівжирним) перемогли своїх суперників:

Шкупі (Північна Македонія) – Балкані (Косово)

РФС (Латвія) – Лінфілд (Північна Ірландія)

Лех (Польща) – Дюделанж (Люксембург)

Словацко (Чехія) – АІК (Швеція)

ФКСБ (Румунія) - Вікінг (Норвегія)

Вест Гем (Англія) – Віборг (Данія)

Дюргарденс (Швеція) – АПОЕЛ (Кіпр)

Ракув (Польща) – Славія (Чехія)

Партизан (Сербія) – Гамрун Спартанс (Мальта)

Як бачимо, є відразу дві пари, в яких присутні потрібні команди, та сильно сподіватися на те, що знайдеться серед інших семи пар відразу чотири таких, в яких фаворит поступиться, не треба.

Тому, найімовірніше, що Дніпро-1 буде в четвертому кошику при жеребкуванні групового раунду як Ліги Європи, так і Ліги конференцій.