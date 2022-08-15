Динамо – Бенфика: где смотреть матч Лиги чемпионов

Кто показывает матч плей-офф Лиги Чемпионов-2022 Динамо – Бенфика и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В среду, 17 августа, в рамках плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2022/23 киевское Динамо встретится с лиссабонской Бенфикой.

Коллективы проведут два матча, по итогам которых сильнее отправится в групповой раунд Лиги чемпионов, а проигравший продолжит еврокубковую кампанию на групповой стадии Лиги Европы.

Первая встреча команд будет номинально домашней для киевлян, но поединок через полномасштабное вторжение на нашу страну со стороны российского агрессора состоится в польском городе Лодзь.

Где смотреть матч Динамо – Бенфика?

На ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Бенфика, которая начнется 17 августа в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, на Украине этот поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Для команды Мирчи Луческу это будет третий раунд отбора в нынешнем сезоне. Сначала киевляне прошли мощного соперника в лице турецкого Фенербахче, одолев их в экстра-тайме второго матча. В подобном же стиле Динамо прошло и австрийский Штурм – основное время двух матчей завершилось минимальными победами хозяев, но в дополнительное время динамовцы оказались сильнее.

Стоит отметить, что и этот раунд Динамо начнет домашним поединком, а в ответном матче будет играть перед чужими болельщиками.

Бенфика начала квалификацию в Лигу чемпионов по третьему раунду, где ей противостоял датский клуб Мидтьюлланд. В обеих встречах португальцы одержали достаточно уверенные победы (4:1 и 3:1) и прошли в следующий раунд.

Напомним, что в прошлом году команды встречались в группе Лиги чемпионов. В киевском матче команды разошлись без забитых голов, а в Лиссабоне местные ребята победили со счетом 2:0. В общей сложности команды провели шесть матчей между собой и Динамо выиграло только первый в ноябре 1991 года.

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Трансляція матчу Динамо Київ - Бенфіка

Стоит отметить, что в случае победы в этом двухматчевом противостоянии "Динамо" с большой долей вероятности попадет в четвертую корзину жеребьевки, тогда как Бенфика будет в третьей.

В случае поражения Динамо и попадания в групповой раунд Лиги Европы, во время жеребьевки киевляне будут либо в первой, либо во второй корзине.

Где состоится матч?

Киевляне свои домашние поединки проводят в польском городе Лодзь, расположенном в самом центре этого государства.

Стадион ЛКС, или Муниципальный стадион Лодзя был открыт почти 100 лет назад, а в этом году на нем завершилась реконструкция. В настоящее время арена вмещает чуть более 18 тысяч зрителей. Также свои домашние матчи на этом стадионе проводит ЛКС Лодзь, выступающий во втором дивизионе чемпионата Польши.