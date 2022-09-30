Реал не может договориться с основным защитником о продлении контракта

Реал и крайний защитник Ферлан Менди не могут договориться о продлении контракта. Об этом сообщает издание As.

Соглашение с французом действует до 2025 года. Вопрос с продлением контракта пока находится на паузе. У сторон разногласия по зарплате ввиду того, что Менди просит больше, чем Реал готов ему дать.

Судьба игрока может решиться летом 2023 года. Если защитнику найду замену - он покинет клуб, однако вероятность переподписания договора также присутствует.

В текущем сезоне на свету француза 5 матчей в рамках Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Реал готов выложить 50 миллионов евро за защитника Манчестер Сити.