Нет победы - нет фото: Роналду оттолкнул сотрудника Аль-Халиджа, который хотел сделать селфи

Криштиану Роналду в матче с Аль-Халидж / Getty Images

В понедельник, 8 мая, в рамках 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср встречался с Аль-Халиджем. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

После финального свистка игроки гостевой команды окружили капитана Ан-Насра Криштиану Роналду. Некоторые из футболистов хотели просто поблагодарить за игру, кто-то выпросил футболку, а кто-то обменяться словами.

Читай также: Роналду поделился милыми фото семейного отдыха в Саудовской Аравии

Один из сотрудников Аль-Халиджа на ходу приобнял Роналду и хотел делать с ним селфи. Однако португалец оттолкнул его и призвал того убрать от него руки.

В текущем сезоне на счету 38-летнего португальца 12 голов и 2 ассиста в 13 матчах местного чемпионата.

В турнирной таблице чемпионата Ан-Наср идет на втором месте, уступая лидеру Аль-Иттихад пять очков.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии готовят для Месси самое большое предложение в истории футбола.