iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Нет победы - нет фото: Роналду оттолкнул сотрудника Аль-Халиджа, который хотел сделать селфи

Португалец разочарован, что команда упустила чемпионский трофей.
Сегодня, 09:30
Криштиану Роналду в матче с Аль-Халидж / Getty Images
Криштиану Роналду в матче с Аль-Халидж / Getty Images

В понедельник, 8 мая, в рамках 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии Ан-Наср встречался с Аль-Халиджем. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

После финального свистка игроки гостевой команды окружили капитана Ан-Насра Криштиану Роналду. Некоторые из футболистов хотели просто поблагодарить за игру, кто-то выпросил футболку, а кто-то обменяться словами.

Читай также: Роналду поделился милыми фото семейного отдыха в Саудовской Аравии

Один из сотрудников Аль-Халиджа на ходу приобнял Роналду и хотел делать с ним селфи. Однако португалец оттолкнул его и призвал того убрать от него руки.

В текущем сезоне на счету 38-летнего португальца 12 голов и 2 ассиста в 13 матчах местного чемпионата.

В турнирной таблице чемпионата Ан-Наср идет на втором месте, уступая лидеру Аль-Иттихад пять очков.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии готовят для Месси самое большое предложение в истории футбола.


Статьи по теме

Отец Фьюри рассказал, в чем его сын превосходит других супертяжеловесов Отец Фьюри рассказал, в чем его сын превосходит других супертяжеловесов
Джорджина Родригес свела фанатов с ума фотосессией в бикини Джорджина Родригес свела фанатов с ума фотосессией в бикини
Французский журналист: "Месси ничего не сделал для ПСЖ" Французский журналист: "Месси ничего не сделал для ПСЖ"
Реал - Манчестер Сити: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов 09.05.2023 Реал - Манчестер Сити: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов 09.05.2023
Помочь журналистам

Видео

Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров

Последние новости

Евро-202413:45
Джорджина Родригес свела фанатов с ума фотосессией в бикини
Европа13:42
Французский журналист: "Месси ничего не сделал для ПСЖ"
Лига Чемпионов13:20
Реал - Манчестер Сити: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов 09.05.2023
Бокс13:18
"Побью любителя": Хэйни сделал однозначный прогноз на поединок с Ломаченко
Европа и мир13:10
Чемпионат мира по хоккею-2023: расписание и результаты матчей
Формула 112:49
В Мерседес рассказали, какие обновления привезут в Италию
Бокс12:40
"Ничего не знаю": Тренер Джошуа сделал неожиданное заявление о бое с Уайлдером
Бокс12:18
Теофимо Лопес-старший назвал единственный шанс Хэйни победить Ломаченко
Европа12:11
Платини раскритиковал нынешнее руководство ФИФА и УЕФА
НХЛ11:55
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK