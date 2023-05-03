В Саудовской Аравии готовят для Месси самое большое предложение в истории футбола
Саудовская Аравия становится все более вероятным вариантом продолжения карьеры для Лионеля Месси, убежден GFFN.
Считается, что на аргентинца претендует Аль-Хиляль, руководство которого хотело бы вновь подарить фанатам противостояние Месси и Роналду.
Клуб из Эр-Рияда готовит какое-то фантастическое предложение, рассчитанное на несколько лет и включающее огромную зарплату. Источники утверждают, что это будет наиббольшее предложение в истории футбола.
Напомним, что ранее ПСЖ отстранил Лео за несакнционированную поездку в Саудовоскую Аравию. Теперь в СМИ убеждены, что ни Лео, ни ПСЖ не желают продления контракта.
Многое зависит от того, сумеет ли Барселона отыскать необходимые финансы, чтобы позволить себе трансфер аргентинца.
Отметим, что план Аль-Хиляля может также сорваться из-за того, что Роналду намерен покинуть Ан-Наср.