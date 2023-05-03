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В Саудовской Аравии готовят для Месси самое большое предложение в истории футбола

Шейхи готовы на все ради аргентинца.
Сегодня, 14:30
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Саудовская Аравия становится все более вероятным вариантом продолжения карьеры для Лионеля Месси, убежден GFFN.

Считается, что на аргентинца претендует Аль-Хиляль, руководство которого хотело бы вновь подарить фанатам противостояние Месси и Роналду.

Клуб из Эр-Рияда готовит какое-то фантастическое предложение, рассчитанное на несколько лет и включающее огромную зарплату. Источники утверждают, что это будет наиббольшее предложение в истории футбола.

Напомним, что ранее ПСЖ отстранил Лео за несакнционированную поездку в Саудовоскую Аравию. Теперь в СМИ убеждены, что ни Лео, ни ПСЖ не желают продления контракта.

Многое зависит от того, сумеет ли Барселона отыскать необходимые финансы, чтобы позволить себе трансфер аргентинца. 

Отметим, что план Аль-Хиляля может также сорваться из-за того, что Роналду намерен покинуть Ан-Наср.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Аль-Хиляль

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