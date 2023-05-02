ПСЖ отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию

При этом аргентинец не сможет рассчитывать на зарплату в этот период.

ПСЖ принял решение отстранить Лионеля Месси без сохранения зарплаты на две недели от тренировок и матчей чемпионата Франции за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию.

Как сообщает L'Equipe, руководство клуба пошло на такой шаг в ответ на неуважительный поступок со стороны аргентинца.

🔴 Selon nos informations, le PSG a pris la décision de sanctionner Leo Messi pour sa virée en Arabie saoudite. L'Argentin est suspendu pour deux semaines avec effet immédiat. — RMC Sport (@RMCsport) May 2, 2023

В воскресенье, 30 апреля, ПСЖ на своем поле проиграл Лорьяну со счетом 1:3, а сам Месси провел посредственный матч.

После этого 35-летний футболист по вероятному разрешению катарских владельцев клуба отправился в Саудовскую Аравию, так как это является частью его обязанностей в качестве посла государства в области туризма.

Однако главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш не давали своего согласия.

В связи с отстранением Месси гарантированно пропустит матчи против Труа и Аяччо. Если же стороны не смогут уладить конфликт, вероятно, игра против Лорьяна была для Лионеля последней в майке столичного клуба.