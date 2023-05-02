Тренер ПСЖ недоволен поездкой Месси в Саудовскую Аравию

Нападающий ПСЖ Лионель Месси полетел в Саудовскую Аравию без разрешения от главного тренера. Об этом сообщает издание Goal.

Главный парижан Кристоф Гальтье и советник клуба по футбольным вопросам Луиш Кампуш выступали против этой поездки, однако аргентинец получил разрешение от катарского руководства ПСЖ.

Отметим, данная поездка является частью обязательств Месси как посла Саудовской Аравии по туризму.

В текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 15 голов и 15 ассистов в 28 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что хавбек Сельты может перейти в Барселону вместо Месси.