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Неожиданная альтернатива: Хавбек Сельты может перейти в Барселону вместо Месси

Вейга попал в сферу интересов каталонцев.
Вчера, 22:51
Габри Вейга / Getty Images
Габри Вейга / Getty Images

Хавбек Сельты Габри Вейга может пополнить ряды Барселоны. Об этом сообщает издание As.

Каталонский клуб проявляет интерес к 20-летнему испанцу. Его агент Пини Захави уже ведет переговоры с топ-клубами Европы, в числе которых Реал, Бавария и Манчестер Сити.

Президент Барселоны Жоан Лапорта хочет вернуть в Барселону Лионеля Месси, однако в случае срыва переговоров "сине-гранатовые" рассмотрят вариант с подписанием Вейги.

Отметим, сумма отступных в контракте испанца с Сельтой составляет 40 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету полузащитника девять голов и три ассиста в 30 матчах Ла Лиги.

Ранее Мендеш заверил Барселону, что выгодно продаст Фати.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона сельта Лионель Месси Габри Вейга

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