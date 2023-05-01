iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мендеш заверил Барселону, что выгодно продаст Фати

Агент рассчитывает на 70 млн евро.
Сегодня, 20:47
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Агент Жорже Мендеш убежден, что сумеет найти покупателя для Ансу Фати, пишет Diario Sport.

Напомним, что Барселона и Хави не рассчитывают на своего воспитанника в будущем сезоне и готовы продать его уже этим летом.

При этом агент игрока Жорже Мендеш убедил руководство каталонского клуба, что сумеет подать им на стол предложение по Фати в рамзере не менее 70 млн евро.

Издание утверждает, что агент рассчитывает на солидное предложение от одного из клубов АПЛ.

Напомним, что ранее отец Ансу Фати публично раскритиковал Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ансу фати

Статьи по теме

Неожиданная альтернатива: Хавбек Сельты может перейти в Барселону вместо Месси Неожиданная альтернатива: Хавбек Сельты может перейти в Барселону вместо Месси
Барселона оригинально представила самого юного дебютанта в истории клуба Барселона оригинально представила самого юного дебютанта в истории клуба
Барселона - Бетис 4:0 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги Барселона - Бетис 4:0 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Барселона в большинстве разгромила Бетис Барселона в большинстве разгромила Бетис
Помочь журналистам

Видео

Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян
Арбитр засчитал очень странный гол Мбаппе в матче ПСЖ - Лорьян

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель выигрывает Селби после второй части
просмотров

Последние новости

Европа22:58
Мартинес заявил, что продолжит вызывать Роналду в сборную
Европа22:51
Неожиданная альтернатива: Хавбек Сельты может перейти в Барселону вместо Месси
ММА22:22
Масвидаль встал на защиту Диаза в ситуации с удушением мужчины в ходе уличной драки
Формула 122:16
Феррари переманили из Ред Булл двух специалистов по аэродинамике
Европа21:53
Модрич ради форсирования восстановления после травмы посетил известного врача
Европа21:37
Цыганков выйдет в стартовом составе на матч против Севильи
Европа21:20
Экс-защитник Манчестер Юнайтед: Магуайр не уровень топ-10 АПЛ
Киберспорт20:54
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi и Monte сохранили свои позиции
Европа20:47
Мендеш заверил Барселону, что выгодно продаст Фати
ММА20:26
Бои без правил: расписание боев и турниров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK