Мендеш заверил Барселону, что выгодно продаст Фати

Агент Жорже Мендеш убежден, что сумеет найти покупателя для Ансу Фати, пишет Diario Sport.

Напомним, что Барселона и Хави не рассчитывают на своего воспитанника в будущем сезоне и готовы продать его уже этим летом.

При этом агент игрока Жорже Мендеш убедил руководство каталонского клуба, что сумеет подать им на стол предложение по Фати в рамзере не менее 70 млн евро.

Издание утверждает, что агент рассчитывает на солидное предложение от одного из клубов АПЛ.

Напомним, что ранее отец Ансу Фати публично раскритиковал Барселону.