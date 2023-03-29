Отец юного таланта Барселоны публично призвал сына покинуть клуб

Бори Фати, отец вингера Барселоны Ансу Фати, раскритиковал клуб за малое игровое время на поле своего сына.

"Я сказал ему покинуть Барселону, если ситуация не изменится. Он должен играть больше. Ансу ответил мне, что я не прав, он хочет остаться и преуспеть в этом клубе. Если бы все зависело от меня, я бы покинул Барселону уже завтра. Я действительно не понимаю, почему он играет так мало. Мы говорим о 10-м номере Барселоны.

Почему Хави не дает ему игровое время? Это хороший вопрос. У него есть на это свои причины. Ансу ни в коем случае не расстроен из-за него, Хави был его кумиром в детстве. И мне нравится Хави. Я трижды общался с ним лично. Он говорил мне, что Ансу нужно работать.

Читай также: Юная звезда Барселоны недовольна своим положением в клубе

Я никогда не буду критиковать Реал, потому что в жизни бывает всякое, никогда не знаешь, что может произойти.

Я очень зол и больше не хочу ходить на домашние игры", — сказал Бори Фати в интервью El Partidazo de COPE.

В текущем сезоне на счету испанца три гола и три ассиста в 23 матчах Ла Лиги.