iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Отец юного таланта Барселоны публично призвал сына покинуть клуб

Представитель Фати подливает масло в огонь.
Сегодня, 11:20
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Бори Фати, отец вингера Барселоны Ансу Фати, раскритиковал клуб за малое игровое время на поле своего сына.

"Я сказал ему покинуть Барселону, если ситуация не изменится. Он должен играть больше. Ансу ответил мне, что я не прав, он хочет остаться и преуспеть в этом клубе. Если бы все зависело от меня, я бы покинул Барселону уже завтра. Я действительно не понимаю, почему он играет так мало. Мы говорим о 10-м номере Барселоны.

Почему Хави не дает ему игровое время? Это хороший вопрос. У него есть на это свои причины. Ансу ни в коем случае не расстроен из-за него, Хави был его кумиром в детстве. И мне нравится Хави. Я трижды общался с ним лично. Он говорил мне, что Ансу нужно работать.

Читай также: Юная звезда Барселоны недовольна своим положением в клубе

Я никогда не буду критиковать Реал, потому что в жизни бывает всякое, никогда не знаешь, что может произойти.

Я очень зол и больше не хочу ходить на домашние игры", — сказал Бори Фати в интервью El Partidazo de COPE.

В текущем сезоне на счету испанца три гола и три ассиста в 23 матчах Ла Лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ансу фати

Статьи по теме

Защитник Атлетика подписал предварительный контракт с Барселоной Защитник Атлетика подписал предварительный контракт с Барселоной
Месси попросил отца договориться с Лапортой о возвращении в Барселону Месси попросил отца договориться с Лапортой о возвращении в Барселону
Юная звезда Барселоны недовольна своим положением в клубе Юная звезда Барселоны недовольна своим положением в клубе
Ребров опроверг слухи о работе в сборной Украины Ребров опроверг слухи о работе в сборной Украины
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Украина12:50
Ребров опроверг слухи о работе в сборной Украины
Гимнастика12:22
Легенда украинской художественной гимнастики скончалась на 92-м году жизни
Европа11:55
Челси Мудрика намерен летом усилиться форвардом
Другие11:31
WrestleMania 39: расписание и результаты
Европа11:20
Отец юного таланта Барселоны публично призвал сына покинуть клуб
ММА10:54
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс10:40
Помолился напоследок: Усика заметили на богослужении в Киево-Печерской лавре
Европа10:18
Милан хочет продлить контракт с одним из лидеров клуба
Бокс09:52
Ломаченко - Хэйни: огненный проморолик боя
Европа09:50
Защитник Атлетика подписал предварительный контракт с Барселоной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK