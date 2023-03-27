Юная звезда Барселоны недовольна своим положением в клубе

Фати решил пообщаться с руководством о роли в команде.

Будущее вингера Барселоны Ансу Фати в клубе остается под вопросом. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Отец 20-летнего испанца встретился с директорами Барселоны. На данный момент будущее Ансу в каталонском клубе не определено, а сложное финансовое положение "сине-гранатовых" может поспособствовать уходу игрока, к которому проявляют интерес клубы АПЛ.

На встрече сторон отец футболиста выразил обеспокоенность ролью Фати в команде. Алемани ответил, что на игрока рассчитывают, а все решения касательно состава принимает Хави.

В текущем сезоне на счету испанца три гола и три ассиста в 23 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона ведет переговоры с хавбеком РБ Лейпцига.