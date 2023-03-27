iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Юная звезда Барселоны недовольна своим положением в клубе

Фати решил пообщаться с руководством о роли в команде.
Сегодня, 20:28
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Будущее вингера Барселоны Ансу Фати в клубе остается под вопросом. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Отец 20-летнего испанца встретился с директорами Барселоны. На данный момент будущее Ансу в каталонском клубе не определено, а сложное финансовое положение "сине-гранатовых" может поспособствовать уходу игрока, к которому проявляют интерес клубы АПЛ.

На встрече сторон отец футболиста выразил обеспокоенность ролью Фати в команде. Алемани ответил, что на игрока рассчитывают, а все решения касательно состава принимает Хави.

В текущем сезоне на счету испанца три гола и три ассиста в 23 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона ведет переговоры с хавбеком РБ Лейпцига.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ансу фати

Статьи по теме

Барселона требует признания чемпионского титула 1937 года Барселона требует признания чемпионского титула 1937 года
Барселона ведет переговоры с хавбеком РБ Лейпцига Барселона ведет переговоры с хавбеком РБ Лейпцига
Дембеле дополнительно тренируется на базе Барселоны, чтобы успеть восстановиться к матчу с Реалом Дембеле дополнительно тренируется на базе Барселоны, чтобы успеть восстановиться к матчу с Реалом
Барселона определилась с судьбой Альбы Барселона определилась с судьбой Альбы
Помочь журналистам

Видео

Англия - Украина: видео голов и обзор матча отбора на ЧЕ-2024 26.03.2023
Англия - Украина: видео голов и обзор матча отбора на ЧЕ-2024 26.03.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа23:02
Молодежная сборная Украины в результативном матче уступила Италии
Европа22:25
Супруга защитника ПСЖ, которого обвиняют в изнасиловании, стала на сторону жертвы
Европа22:14
Гринвуд заявлял, что Роналду закончился как футболист еще в Реале
Европа21:54
ПСЖ нацелился на защитника Наполи
Евро-202421:45
Судаков: Выложились на 100%, но Англия показала свое мастерство
Олимпийские виды21:26
Топовый украинский спортсмен выбыл до конца года после операции
Европа21:17
Конте опубликовал прощальный пост в соцсетях, поблагодарив фанатов Тоттенхэма
Киберспорт20:51
NaVi опустились на третью позицию, Monte вошли в топ-30: Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год
Украина20:45
Украина U-21 - Италия U-21: онлайн-трансляция товарищеского матча
Европа20:28
Юная звезда Барселоны недовольна своим положением в клубе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK