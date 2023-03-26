Барселона ведет переговоры с хавбеком РБ Лейпцига

Ольмо может перебраться в стан каталонцев.

Барселона заинтересована в подписании полузащитника РБ Лейпцига Дани Ольмо. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Представители каталонцев на днях встречались с агентами 24-летнего испанца, чтобы убедить футболиста не подписывать новый контракт с немецким клубом, который истекает в июне 2024-го.

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Барселона хотела бы на бесплатной основе подписать футболиста, так как не имеет средств на осуществление дорогостоящих переходов.

Отметим, сам РБ Лейпциг хотел бы продать испанца за 40 млн евро.

В текущем сезоне на счету Ольмо два гола и четыре ассиста в 15 матчах Бундеслиги.