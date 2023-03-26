Барселона определилась с судьбой Альбы

Барселона может продлить контракт с защитником Жорди Альбой. Об этом сообщает издание Sport.es.

Недавно появилась информация, что каталонцы можгут разорвать контракт с испанцем для уменьшения зарплатной ведомости на следующий сезон.

Если не удастся прийти к согласию о расторжении контракта, клуб попросит игрока значительно снизить зарплату. Существует также альтернативный вариант.

Барселона и Альба могут договориться о продлении контракта, чтобы распределить зарплату за следующий сезон на несколько лет вперед.

В текущем сезоне на счету 34-летнего испанца один гол и три ассиста в 16 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Обамеянг готов пойти на крайние меры ради возвращения в Барселону.