Обамеянг готов пойти на крайние меры ради возвращения в Барселону
Габонец надеется вернуться в бывшую команду.
Форвард Челси Пьер-Эмерик Обамеянг хочет вернуться в Барселону. Об этом сообщает издание Diario Sport.
33-летний габонец готов на любую зарплату в стане каталонского клуба, лишь бы вернуться вновь в стан испанского гранда. Футболисты не волнует финансовая сторона вопроса.
Сам Обамеянг считает, что сможет вернуть в Барселоне былую форму, а также поможет клубу в борьбе за трофеи.
Напомним, нападающий прошлым летом перебраться из столицы Каталонии в стан Челси, подписав контакт на два года.
В текущем сезоне на счету габонца всего один гол в 12 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Интер может разменять одного форварда Челси на другого.