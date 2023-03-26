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Обамеянг готов пойти на крайние меры ради возвращения в Барселону

Габонец надеется вернуться в бывшую команду.
Сегодня, 00:50
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images
Пьер-Эмерик Обамеянг / Getty Images

Форвард Челси Пьер-Эмерик Обамеянг хочет вернуться в Барселону. Об этом сообщает издание Diario Sport.

33-летний габонец готов на любую зарплату в стане каталонского клуба, лишь бы вернуться вновь в стан испанского гранда. Футболисты не волнует финансовая сторона вопроса.

Сам Обамеянг считает, что сможет вернуть в Барселоне былую форму, а также поможет клубу в борьбе за трофеи.

Напомним, нападающий прошлым летом перебраться из столицы Каталонии в стан Челси, подписав контакт на два года.

В текущем сезоне на счету габонца всего один гол в 12 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Интер может разменять одного форварда Челси на другого.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Челси Пьер-Эмерик Обамеянг

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