Интер может разменять одного форварда Челси на другого

Обамеянг может попробовать свои силы в итальянском чемпионате.

В случае ухода Ромелу Лукаку миланский Интер может подписать Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает La Gazetta dello Sport.

"Нерадзурри" считают, что габонский нападающий сможет полноценно заменить Лукаку, который в данный момент арендован у Челси.

Учитывая, Обамеянг перестал быть важным игроком в обойме "синих", Интер надеется заключить сделку на удобных условиях.

Однако, не стоит забывать, что сам габонец хотел бы вернуться в Барселону. Потому на случай, если не удастся договориться с Обамеянгом, итальянцы имеют план Б.

"Нерадзурри" уже встречались с агентом Роберто Фирмино, который летом покинет Ливерпуль.