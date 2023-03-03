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Фирмино определился со своим будущим в Ливерпуле

Бразилец сообщил о своем решение Юргену Клоппу.
Сегодня, 14:39
Роберто Фирмино / Getty Images
Роберто Фирмино / Getty Images

Нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино определился со своим будущим в английском клубе.

Как сообщает журналист Sport1.de Флориан Плеттенберг, 31-летний футболист принял решение покинуть стан "красных".

По информации источника, Фирмино принял решение того, что не будет продлевать контракт, который истекает летом текущего года.

Отмечается, что Роберто лично сообщил главному тренеру команды Юргену Клоппу о своем решении.

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Напомним, Фирмино перешел в Ливерпуль в 2015 году. За это время он выиграл семь трофеев – АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне футболист провел 25 матчей, в которых забил девять голов и выполнил четыре результативные передачи.

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