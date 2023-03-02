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Ливерпуль хочет усилиться лидером Челси

Маунт попал в сферу интересов "красных".
Сегодня, 21:54
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

Хавбек Челси Мэйсон Маунт может перейти в Ливерпуль. Об этом сообщает издание talkSPORT.

Мерсисайдский клуб все больше уверен в том, что сможет увести 24-летнего англичанина у лондонской команды.

Отметим, у Маунта истекает контракт летом 2024 года, а переговоры о новом соглашении зашли в тупик. Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что полузащитник был бы отличным усилением для клуба.

Сам футболист готов летом рассмотреть возможность смены команды.

В текущем сезоне на счету англичанина три гола и два ассиста в 23 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси готов продать свою звезду, если она не подпишет новый контракт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси Мэйсон Маунт

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