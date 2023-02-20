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Челси готов продать свою звезду, если она не подпишет новый контракт

"Синие" пойдут на радикальные меры, чтобы не потерять футболиста бесплатно.
Сегодня, 11:16
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

Общая ситуация в лондонском Челси оставляет желать лучшего. Помимо проблем с результатами, "пенсионеры" имеют трудности в переговорах о продлении контракта Мэйсона Маунта.

Челси старался уговорить своего воспитанника подписать продление - ему был предложен новый контракт прошлым летом и осенью, и оба раза игрок отклонял предложение.

По информации The Athletic, стороны прекратили переговоры, перенеся их на лето. А в случае, если им не удастся договориться, "синие" готовы сделать серьезный шаг и продать Маунта, чтобы не потерять его бесплатно, ведь его контракт подойдет к концу летом 2024 года.

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В нынешнем сезоне Мэйсон Маунт принял участие в 31 матче во всех турнирах, записав на свой счет три гола и 6 результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Мэйсон Маунт

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