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Поттер: Я не глупый и не наивный, я прекрасно понимаю разочарование фанатов Челси

Наставник лондонского клуба пытается исправить сложившуюся ситуацию.
Сегодня, 10:39
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Лондонский Челси на своем поле уступил Саутгемптону со счетом 0:1 в рамках 24-го тура АПЛ.

"Синие" не могут победить в чемпионате Англии уже на протяжении четырех матчей. Грэм Поттер, который находится под серьезным давлением результатов, заявил, что понимает разочарование фанатов.

"Мы в состоянии трансформации и есть определенные факторы, но в то же время есть эмоции, и команда проигрывает. Результаты таковы, каковы они есть, и вы можете это понять", - цитирует Поттера Sky Sports.

"Я не глуп и не наивен. Моя работа состоит в том, чтобы идти вперед, помогать команде, стараться поддерживать ее в трудный период. И принимать критику. Когда вы проигрываете, вы всегда можете что-то сделать или изменить. Я всегда был таким, это привело меня к этому моменту. Но я знаю, что люди хотят чего-то другого".

Напомним, что украинский вингер Челси Михаил Мудрик отыграл полчаса, выйдя на замену по ходу матча. Однако его выступление не впечатлило экспертов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Грэм Поттер

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