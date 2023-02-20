Поттер: Я не глупый и не наивный, я прекрасно понимаю разочарование фанатов Челси

Лондонский Челси на своем поле уступил Саутгемптону со счетом 0:1 в рамках 24-го тура АПЛ.

"Синие" не могут победить в чемпионате Англии уже на протяжении четырех матчей. Грэм Поттер, который находится под серьезным давлением результатов, заявил, что понимает разочарование фанатов.

"Мы в состоянии трансформации и есть определенные факторы, но в то же время есть эмоции, и команда проигрывает. Результаты таковы, каковы они есть, и вы можете это понять", - цитирует Поттера Sky Sports.

"Я не глуп и не наивен. Моя работа состоит в том, чтобы идти вперед, помогать команде, стараться поддерживать ее в трудный период. И принимать критику. Когда вы проигрываете, вы всегда можете что-то сделать или изменить. Я всегда был таким, это привело меня к этому моменту. Но я знаю, что люди хотят чего-то другого".

Напомним, что украинский вингер Челси Михаил Мудрик отыграл полчаса, выйдя на замену по ходу матча. Однако его выступление не впечатлило экспертов.