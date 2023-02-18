Мудрик получил самую низкую оценку среди всех игроков матча Челси - Саутгемптон

В рамках 24-го тура Английской Прмеьер-лиги лондонский Челси принимал в гостях Саутгемптон. Встреча завершилась минимальной победой "святых" (1:0).

Михаил Мудрик начал матч со скамейки запасных и вышел на поле на 64-й минуте. Однако украинец не сумел помочь своей команде избежать поражения.

Согласно с WhoScored, Мудрик получил самую худшую оценку среди всех участвовавших футболистов - 5,8. По данному показателю он делит "лидерство" с Мэйсоном Маунтом, который также получил оценку 5,8. Немногим лучше выступил Жоау Феликс - 5,9.

При этом SofaScore оценили игру 22-летнего вингера чуть выше - 6,0. Маунт и здесь повторил оценку Михаила (6,0), а Феликс оказался худшим игроком, получив оценку 5,9.

Напомним, что во втором тайме случился страшный эпизод при участии капитана Челси Сезара Аспиликуэты, которого в итоге унесли на носилках.