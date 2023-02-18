Капитан Челси получил страшную травму и покинул поле на носилках

В рамках 24-го тура Английской Премьер-Лиги на Стэмфорд Бридж сошлись лондонский Челси и Саутгемптон.

На 75-й минуте матча игрок "святых" Секу Мара пытался нанести удар через себя, но угодил ногой в голову Сезара Аспиликуэты.

Читай также: Футболист Челси выразил восхищение игре с мячом Мудрика и Фелиша

На помощь капитану Челси сначала прибежали игроки, а затем медики обоих клубов. После первой помощи испанца вынести на носилках за пределы поля.

Степень серьезности травмы будет известна позже.