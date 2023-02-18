Футболист Челси выразил восхищение игре с мячом Мудрика и Фелиша

Защитник Челси Калиду Кулибали высказался об игре вингера Михаила Мудрика и нападающего Жоау Фелиша.

"Они все хороши. Но Михаил – я долгое время следил за Михаилом, потому что мы общались в Instagram – он очень, очень хорош на тренировках – быстр, хорошо обращается с мячом.

И Жоау Фелиш тоже, о нем все знают, так что, когда мяч оказывается у них в ногах, это похоже на какое-то волшебство, это хорошо для нас.

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У нас очень качественная команда. Мы видим Жоау Фелиша, мы видим Мудрика, и мы также подписали Нони, поэтому мы знаем, что эти игроки могут помочь нам вместе с другими талантливыми игроками – Стерлингом, Пулишичем.

Сейчас всем будет тяжело, и это хорошо, потому что каждый должен выкладываться по полной, после чего мы увидим на поле лучший Челси. Поэтому я думаю, что для Челси выгодно иметь много таких хороших игроков", – сказал Кулибали в интервью изданию GOAL.

Напомним, за трансфер украинца Челси заплатил 100 млн евро, а португалец был взят в аренду до конца сезона с опцией выкупа.