iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик: Я здесь, чтобы показать, кем является украинец

Украинец отреагировал на критику в своем Instagram
Сегодня, 19:48
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик выложил в своей Instagram Stories мотивационную речь после проигрыша с Боруссией Дортмунд.

Мудрик заявил, что он в стане "синих" для того, чтобы показать, что из себя представляет украинец.

"Я здесь для того, чтобы продемонстрировать, кем является украинский мужчина. Воином. Воинам нравятся испытания. Воин рожден для того, чтобы преодолевать трудности.

Ничто, кроме победы, так не завладевает мужчиной, который ставит все на кон. Воин может проигрывать битвы на своем пути, но в конце он побеждает", - написал украинец.

Напомним, Мудрик был признан худшим полевым игроком матча против Боруссии Дортмунд


Статьи по теме

Шахтер - Ренн: Видео голов и обзор матча 16.02.2023 Шахтер - Ренн: Видео голов и обзор матча 16.02.2023
Лидер Баварии сможет помочь своему клубу в ответном матче против ПСЖ Лидер Баварии сможет помочь своему клубу в ответном матче против ПСЖ
Клипперс ведут переговоры с Уэстбруком о потенциальном контракте Клипперс ведут переговоры с Уэстбруком о потенциальном контракте
Анчелотти выступил с заявлением касаемо будущего Асенсио Анчелотти выступил с заявлением касаемо будущего Асенсио
Помочь журналистам

Видео

Шахтер - Ренн: Видео голов и обзор матча 16.02.2023
Шахтер - Ренн: Видео голов и обзор матча 16.02.2023

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Лига наций20:28
Шахтер - Ренн: Видео голов и обзор матча 16.02.2023
Европа20:22
Лидер Баварии сможет помочь своему клубу в ответном матче против ПСЖ
НБА20:04
Клипперс ведут переговоры с Уэстбруком о потенциальном контракте
Европа19:56
Анчелотти выступил с заявлением касаемо будущего Асенсио
Европа19:48
Мудрик: Я здесь, чтобы показать, кем является украинец
НБА19:44
Бостон избавил Маззуллу от приставки "исполняющий обязанности тренера" и дал ему новый контракт
Лига Европы19:35
Шахтер - Ренн: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Лига Европы19:35
Барселона - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа19:28
Руководство ПСЖ определилось с судьбой главного тренера клуба
Лига Европы19:25
Шахтер - Ренн: онлайн-трансляция матча 16.02.2023 Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK