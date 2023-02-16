Мудрик: Я здесь, чтобы показать, кем является украинец

Вингер лондонского Челси Михаил Мудрик выложил в своей Instagram Stories мотивационную речь после проигрыша с Боруссией Дортмунд.

Мудрик заявил, что он в стане "синих" для того, чтобы показать, что из себя представляет украинец.

"Я здесь для того, чтобы продемонстрировать, кем является украинский мужчина. Воином. Воинам нравятся испытания. Воин рожден для того, чтобы преодолевать трудности.

Ничто, кроме победы, так не завладевает мужчиной, который ставит все на кон. Воин может проигрывать битвы на своем пути, но в конце он побеждает", - написал украинец.

Напомним, Мудрик был признан худшим полевым игроком матча против Боруссии Дортмунд