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Мудрик - худший полевой игрок в составе Челси в игре с Боруссией Дортмунд

Украинский футболист неудачно дебютировал за "синих" в Лиге чемпионов.
Сегодня, 00:34
Михаил Мудрик в матче с Боруссией Д / Getty Images
Михаил Мудрик в матче с Боруссией Д / Getty Images

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд на своем поле принимала Челси. Немецкий коллектив добыл минимальную победу благодаря голу Адееми.

Украинский полузащитник "синих" Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе, но не сумел показать себя.

Аналитический портал WhoScored выставил оценки футболистам, которые принимали участие в игре.

Мудрик стал худшим полевым игроков в составе лондонской команды, получив оценку - в 6,5. За 71 проведенную минуту на поле он нанес один удар, сделал две ключевые передачи, два раза успешно обыграл соперника, один раз потерял мяч в борьбе и еще трижды допустил невынужденных ошибок.

Также на его счету один фол, один отбор и один перехват. Что касается передач, то их количество - 18, но точность составила 61,1%.

Меньший балл за свою игру получили Мэйсон Маунт и Марк Кукурелья, но они вышли в средине второго тайма.

Отметим, на ISPORT.ua доступно видео гола и обзор матча Боруссия Дортмунд - Челси.


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