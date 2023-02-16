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Боруссия Д - Челси 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов 15.02.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты противостояния.
Сегодня, 00:27
Боруссия Дортмунд обыграла Челси / Getty Images
Боруссия Дортмунд обыграла Челси / Getty Images

В рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд на своем поле принимала Челси.

Единственный гол в поединке был забит во втором тайме, а его автором стал футболист немецкого клуба Адееми. Полузащитник вырвался в контратаку в средине второго тайма, обыграл Энцо и Кепу, после чего отправил мяч в пустые ворота.

Лондонский клуб с участием Михаила Мудрика создал несколько моментов, но реализовать их не сумел.

Вашему вниманию видео гола Боруссия Дортмунд - Челси в матче Лиги чемпионов:

Боруссия Д - Челси 1:0
Гол: Адееми, 63

Боруссия Д: Кобель - Вольф (Риерсон, 73), Шлоттербек, Зюле, Геррейру - Джан, Озджан, Беллингем - Брандт, Адеем (Байно-Гиттенс, 79) - Аллер (Моде)

Челси: Аррисабалага - Джеймс, Кулибали, Тиагу Силва, Чилвелл (Кукурелья, 71) — Фернандес, Лофтус-Чик — Зиеш, Феликс, Мудрик (Маунт, 71) — Гаверц

Предупреждения: Беллингем, Джан, Адейеми, Зюле – Джеймс, Силва, Зиеш, Маунт

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Боруссия Дортмунд

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Боруссия Д - Челси 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Челси 1:0 Видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов

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