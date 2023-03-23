В Челси недовольны визитом Обамеянга в Барселону

Пьер-Эмерик Обамеянг разозлил руководство Челси своим посещением раздвевалки Барселоны.

Форвард "пенсионеров" отправился на матч Эль-Классико на Камп Ноу, а затем праздновал с игроками Барселоны.

Будущее 33-летнего форварда и без того находилось под вопросом, а теперь в Челси намерены избавиться от игрока уже летом.

Интересно, что ранее СМИ писали о том, что габонский форвард желает вернуться в Барселону и готов пойти на существенное снижение зарплаты. Хотя в Барселоне и без него проблем хватает.

Напомним, что в этом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг провел 12 матчей, в которых отличился одним голом.