iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

УЕФА может отстранить Барселону от еврокубков

Дело Негрейры продолжает давить на клуб.
Сегодня, 15:37
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

УЕФА может отстранить Барселону от еврокубков на один сезон из-за дела Негрейгры, пишет El Confidencial.

Кроме того федерация открыла собственное раследование касательно каталонского клуба. Согласно регламенту, клубы не должны использовать никаких незаконных методов для оказания влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне.

Напомним, что испанская лига и суд Барселоны расследуют выплаты клубом  бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Барселону подозревают в подкупе судей.

В случае, если вина клуба будет доказана, УЕФА имеет право отстранить его от еврокубков, но лишь на один сезон.

Однако даже это станет катастрофой для Барселоны, которая лишится огромной части дохода, а клубу и без этого нужно сократить расходы на 200 млн.

Для сокращения расходов клуб даже готов разорвать контракт с одним из своих ветеранов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

Статьи по теме

В Челси недовольны визитом Обамеянга в Барселону В Челси недовольны визитом Обамеянга в Барселону
"Их работа не должна оставаться незамеченной": Новичок Барселоны помогает фермерам в США "Их работа не должна оставаться незамеченной": Новичок Барселоны помогает фермерам в США
Кркич объявил о завершении карьеры Кркич объявил о завершении карьеры
Барселона может разорвать контракт с Альбой Барселона может разорвать контракт с Альбой
Помочь журналистам

Видео

Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Рома - Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА17:24
Лидер Клипперс пропустит остаток сезона из-за травмы колена
Формула 116:57
Формула-1 назвала лучших пилотов Гран-при Саудовской Аравии
Украина16:37
Тимощук подал иск против УАФ в CAS
Европа16:12
В Челси недовольны визитом Обамеянга в Барселону
Европа15:37
УЕФА может отстранить Барселону от еврокубков
Бокс15:22
Промоутер Усика назвал наиболее вероятного следующего соперника украинца
Европа14:51
"Их работа не должна оставаться незамеченной": Новичок Барселоны помогает фермерам в США
Бокс14:48
"Отказывался идти на уступки": Промоутер Усика рассказал о поведении Фьюри в ходе переговоров
Европа14:22
Кркич объявил о завершении карьеры
Европа14:00
Дибала может подать в суд на Ювентус
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK