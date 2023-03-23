УЕФА может отстранить Барселону от еврокубков на один сезон из-за дела Негрейгры, пишет El Confidencial.

Кроме того федерация открыла собственное раследование касательно каталонского клуба. Согласно регламенту, клубы не должны использовать никаких незаконных методов для оказания влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне.

Напомним, что испанская лига и суд Барселоны расследуют выплаты клубом бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Барселону подозревают в подкупе судей.

В случае, если вина клуба будет доказана, УЕФА имеет право отстранить его от еврокубков, но лишь на один сезон.

Однако даже это станет катастрофой для Барселоны, которая лишится огромной части дохода, а клубу и без этого нужно сократить расходы на 200 млн.

Для сокращения расходов клуб даже готов разорвать контракт с одним из своих ветеранов.