Барселона может разорвать контракт с Альбой

Каталонцы готовы на многое, лишь бы привести финансы в порядок.

Защитник и уже почти легенда Барселоны Жорди Альба может покинуть клуб уже летом, сообщает Diario Sport.

Каталонскому клубу необходимо сократить расходы на 200 млн евро, иначе они не смогут подписывать и регистрировать новых игроков.

Потому руководство рассматривает вариант с расторжением контракта со своим защитником. Дело в том, что в следующем сезон Барселона должна будет выплатить Жорди более 38 млн евро.

В эту сумму входит зарплата футболиста, а также различные отложенные платежи. Чтобы избежать этих трат, клуб готов разорвать контракт с Альбой, который потерял место в основном составе.

Однако каталонцам все равно придется еще расстаться с игроками. Главными кандидатами на выход считаются Ферран Торрес и Ансу Фати, возможно, Эрик Гарсия.

При этом Барселона будет активно искать способы перезаключить контракты с Френки Де Йонгом и Марком-Андре Тер Штегеном со сниженной зарплатой.

Напомним, что ранее каталонці уже предложили новый контракт Серхио Бускетсу.