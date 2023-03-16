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Барселона предложила Бускетсу новый контракт

Каталонцы хотят сохранить в своей обойме опытного игрока.
Сегодня, 20:20
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images

Барселона сделала официальное предложение о новом контракте опорному полузащитнику Барселоны Серхио Бускетса. Об этом сообщает издание El Partidazo de COPE.

34-летний испанец уже изучает предложенные ему условия. Речь идет о контракте по схеме "1+1" со значительным снижением зарплаты.

Напомним, действующее соглашение игрока с клубом истекает этим летом.

В текущем сезоне на счету хавбека три ассиста в 21 матче Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена продлить контракт с Хави.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Серхио Бускетс

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