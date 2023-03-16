Барселона предложила Бускетсу новый контракт
Каталонцы хотят сохранить в своей обойме опытного игрока.
Барселона сделала официальное предложение о новом контракте опорному полузащитнику Барселоны Серхио Бускетса. Об этом сообщает издание El Partidazo de COPE.
34-летний испанец уже изучает предложенные ему условия. Речь идет о контракте по схеме "1+1" со значительным снижением зарплаты.
Напомним, действующее соглашение игрока с клубом истекает этим летом.
В текущем сезоне на счету хавбека три ассиста в 21 матче Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Барселона намерена продлить контракт с Хави.