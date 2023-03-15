Барселона намерена продлить контракт с Хави

Каталонская Барселона определилась со своим следующим шагом на пути к выздоровлению.

Как сообщает издание Sport, боссы клуба решили сделать ставку на продление сотрудничества с Хави, демонстрирующего хорошие результаты в чемпионате.

Читай также: Ливерпуль намерен перехватить вундеркинда Барселоны

"Сине-гранатовые" вскоре предложат текущему наставнику и легенде команды новый контракт, который будет действовать до 2025 года в то время, как текущий заканчивается в 2024.

Стоит отметить, что это будет сделано после матча с Реалом в чемпионате Испании на этих выходных. В Ла Лиге Барселона опережает "сливочных" на 9 очков.