Барселона намерена продлить контракт с Хави
Каталонцы выражают доверие местному специалисту.
Каталонская Барселона определилась со своим следующим шагом на пути к выздоровлению.
Как сообщает издание Sport, боссы клуба решили сделать ставку на продление сотрудничества с Хави, демонстрирующего хорошие результаты в чемпионате.
Читай также: Ливерпуль намерен перехватить вундеркинда Барселоны
"Сине-гранатовые" вскоре предложат текущему наставнику и легенде команды новый контракт, который будет действовать до 2025 года в то время, как текущий заканчивается в 2024.
Стоит отметить, что это будет сделано после матча с Реалом в чемпионате Испании на этих выходных. В Ла Лиге Барселона опережает "сливочных" на 9 очков.