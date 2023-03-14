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Ливерпуль намерен перехватить вундеркинда Барселоны

За Гави намечается серьезная гонка.
Сегодня, 15:45
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Ливерпуль внимательно следить за ситуацией вокруг хавбека Барселоны Гави, сообщает The Times.

Напомним, что каталонский клуб заявил контракт своего вундеркинда в обход экономических правил Ла Лиги, согласно разрешению суда.

Однако Ла Лига подала апеляцию и выиграла ее, а это значит, что контракт молодого испанца истекает не в 2026 году, а уже этим летом.

Учитывая, что Гави может стать свободным агентом, Ливерпуль намерен попытаться перехватить вундеркинда, который может достаться им бесплатно.

Однако вряд ли Барселона так просто отпустит своего воспитанника. К тому же конкуренцию за испанца готовится составить Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль гави

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