Ливерпуль намерен перехватить вундеркинда Барселоны

Ливерпуль внимательно следить за ситуацией вокруг хавбека Барселоны Гави, сообщает The Times.

Напомним, что каталонский клуб заявил контракт своего вундеркинда в обход экономических правил Ла Лиги, согласно разрешению суда.

Однако Ла Лига подала апеляцию и выиграла ее, а это значит, что контракт молодого испанца истекает не в 2026 году, а уже этим летом.

Учитывая, что Гави может стать свободным агентом, Ливерпуль намерен попытаться перехватить вундеркинда, который может достаться им бесплатно.

Однако вряд ли Барселона так просто отпустит своего воспитанника. К тому же конкуренцию за испанца готовится составить Манчестер Сити.