Ла Лига готовится оспорить новый контракт Гави с Барселоной
Игрок вполне может покинуть клуб.
Ла Лига готовит документы, чтобы подать апелляцию против нового контракта Гави с Барселоной, сообщает AS.
В сентябре каталонский клуб анонсировал продление контракта со своим хавбеком до 2026 года. По его условиям, Гави получал солидную прибавку к зарплате.
В январе Ла Лига заявила, что Барселона не имеет права продлевать 18-летнего полузащитника, так как это нарушает экономические правила лиги.
Тем не менее коммерческий суд в Барселоне позволил клубу подписать с Гави новый контракт. Однако сейчас Ла Лига готовит документы, чтобы подать апелляцию.
Если суд примет сторону лиги и запретит Барселоне подписывать испанца, то Гави может покинуть клуб в качестве свободного агента.