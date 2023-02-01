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Ла Лига готовится оспорить новый контракт Гави с Барселоной

Игрок вполне может покинуть клуб.
Сегодня, 17:35
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Ла Лига готовит документы, чтобы подать апелляцию против нового контракта Гави с Барселоной, сообщает AS.

В сентябре каталонский клуб анонсировал продление контракта со своим хавбеком до 2026 года. По его условиям, Гави получал солидную прибавку к зарплате.

В январе Ла Лига заявила, что Барселона не имеет права продлевать 18-летнего полузащитника, так как это нарушает экономические правила лиги.

Тем не менее коммерческий суд в Барселоне позволил клубу подписать с Гави новый контракт. Однако сейчас Ла Лига готовит документы, чтобы подать апелляцию.

Если суд примет сторону лиги и запретит Барселоне подписывать испанца, то Гави может покинуть клуб в качестве свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона гави

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