Прокуратура подала иск на Барселону и экс-президента клуба

Каталонцы могут понести наказание за подкуп судьи.

Прокуратура Испании подала иск на Барселону по делу о возможной коррупции в судействе. Об этом сообщает издание COPE.

На клуб был подана жалоба за предполагаемую коррупцию при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Также в деле фигурируют экс-президенты каталонцев Жозеп Бартомеу и Сандро Росель, бывшие директора клуба Оскар Грау и Альберт Солер.

Отметим, если Барселону признают виновной в деле Негрейры, им грозят только финансовые санкции. Они не могут получить никаких спортивных санкций, таких как понижение в дивизионе, потому что дисквалификация "сине-гранатовых" станет катастрофой для всей национальной футбольной индустрии.

Ранее президент Барселоны выступил с заявлением касаемо обвинений в подкупе судей.