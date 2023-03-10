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Футбол

Прокуратура подала иск на Барселону и экс-президента клуба

Каталонцы могут понести наказание за подкуп судьи.
Сегодня, 20:33
Жозеп Бартомеу / Getty Images
Жозеп Бартомеу / Getty Images

Прокуратура Испании подала иск на Барселону по делу о возможной коррупции в судействе. Об этом сообщает издание COPE.

На клуб был подана жалоба за предполагаемую коррупцию при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Также в деле фигурируют экс-президенты каталонцев Жозеп Бартомеу и Сандро Росель, бывшие директора клуба Оскар Грау и Альберт Солер.

Отметим, если Барселону признают виновной в деле Негрейры, им грозят только финансовые санкции. Они не могут получить никаких спортивных санкций, таких как понижение в дивизионе, потому что дисквалификация "сине-гранатовых" станет катастрофой для всей национальной футбольной индустрии.

Ранее президент Барселоны выступил с заявлением касаемо обвинений в подкупе судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Жозеп Бартомеу

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