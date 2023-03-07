Президент Барселоны выступил с заявлением касаемо обвинений в подкупе судей

Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что "сине-гранатовые" никогда не платили за подкуп судей.

"У нас назначена пресс-конференция, чтобы обсудить эту тему, но сегодня у меня это интервью. Мы ясно дали понять, что Барселона никогда не покупала судей и не намерена. Абсолютно никогда. Убедительность фактов противоречит тем, кто пытается исказить историю. Сейчас у нас снова все хорошо, а случайностей не бывает.

Проводится кампания, направленная на то, чтобы нанести ущерб интересам клуба. Это кампания, направленная на то, чтобы контролировать клуб.

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Ла Лига не приняла то, что Барселона не подписала контракт с CVC, который обязывал нас продать телевизионные права на 50 лет. Мы нашли лучшие решения. То, что касается Суперлиги, тоже не помогает нам в этой ситуации, но мы хотим провести очень привлекательное соревнование, не обременяя себя государственными лигами.

Мы хотим, чтобы была гармония, как в Лиге чемпионов. Но управлять всем будут клубы. Именно клубы должны извлекать наибольшую выгоду", – сказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, президент каталонского клуба говорил о деле Негрейры, связанном с платежами бывшему вице-президенту технического судейского комитета за "объяснения тех или иных решений арбитров".