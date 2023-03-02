35 золотых iPhone: Месси заказал роскошные подарки для членов сборной Аргентины
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси решил сделать памятные подарки для партнеров и персонала национальной команды в честь победы на чемпионате мира-2022.
Как сообщает The Sun, капитан "альбиселесте" заказал 35 золотых iPhone 14 для каждого члена команды-триумфатора мирового первенства.
На смартфонах, покрытых 24-каратным золотом, выгравировано имя игрока, номер и логотип сборной Аргентины.
Читай также: Месси забил 700-й гол на клубном уровне
На эти подарки для аргентинской команды Месси потратил 175 тысяч фунтов стерлингов (почти 200 тысяч евро).
"Лионель не только лучший игрок в мире, но и один из самых преданных клиентов iDesign Gold. Он связался с нами через пару месяцев после финала чемпионата мира.
Он сказал, что хочет сделать особый подарок всем игрокам и персоналу, чтобы отпраздновать потрясающую победу, но не хочет что-то обычное в виде часов. Я предложил золотые iPhone с их именами, и ему понравилась эта идея", - рассказал генеральный директор iDesign Gold Бен Лайонс.
Напомним, недавно Лионель Месси был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.