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35 золотых iPhone: Месси заказал роскошные подарки для членов сборной Аргентины

Аргентинец захотел по-особенному запечатлеть триумф национальной команды на ЧМ-2022.
Сегодня, 10:55
Месси и сборная Аргентины после триумфа на ЧМ-2022 / Getty Images
Месси и сборная Аргентины после триумфа на ЧМ-2022 / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси решил сделать памятные подарки для партнеров и персонала национальной команды в честь победы на чемпионате мира-2022.

Как сообщает The Sun, капитан "альбиселесте" заказал 35 золотых iPhone 14 для каждого члена команды-триумфатора мирового первенства.

На смартфонах, покрытых 24-каратным золотом, выгравировано имя игрока, номер и логотип сборной Аргентины.

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На эти подарки для аргентинской команды Месси потратил 175 тысяч фунтов стерлингов (почти 200 тысяч евро).

"Лионель не только лучший игрок в мире, но и один из самых преданных клиентов iDesign Gold. Он связался с нами через пару месяцев после финала чемпионата мира.

Он сказал, что хочет сделать особый подарок всем игрокам и персоналу, чтобы отпраздновать потрясающую победу, но не хочет что-то обычное в виде часов. Я предложил золотые iPhone с их именами, и ему понравилась эта идея", - рассказал генеральный директор iDesign Gold Бен Лайонс.

Источник: thesun.co.uk

Напомним, недавно Лионель Месси был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины

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