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Месси забил 700-й гол на клубном уровне

Аргентинец отличился юбилейными забитым мячом.
Вчера, 22:52
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий ПСЖ Лионель Месси забил гол в матче 25-го тура Лиги 1 против Марселя (2:0 после первого тайма).

35-летний аргентинец на 29-й минуте встречи отличился с передачи Килиана Мбаппе. Футболист с близкого расстояния отправил мяч мимо голкипера.

Данный гол стал для Месси 700-м в клубной карьере. Нападающий, проведя в совокупности 840 матчей, забил 672 гола за Барселону и 28 забитых мячей за ПСЖ.

В текущем сезоне на счету аргентинца 12 голов и 11 ассистов в 19 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что Месси отказался от понижения зарплаты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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