Месси отказался от понижения зарплаты

Аргентинец все ближе к тому, чтобы покинуть Париж.

Переговоры между Лионелем Месси и ПСЖ о новом контракте находятся на грани срыва, сообщает Onze.

Контракт аргентинца с паржским клубом истекает этим летом, а стороны до сих пор не могут договориться о новом.

Лео не намерен давать свой ответ до ответного матча против Баварии, а вылет из Лиги Чемпионов может стать последним аргументом для игрока, чтобы покинуть Париж.

Тем более, что Лионелем интересуются ряд клубов, например, Интер Майами. Также в СМИ озвучивалась идея о возвращении Месси в Барселону.

Согласно изданию, переговоры по контракту затянулись так надолго из-за того, что аргентинец не хочет понижения зарплаты, а ПСЖ не прочь сократить траты.

В данный момент Лионель Месси получает 38 млн евро в год после уплаты налогов.