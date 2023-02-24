iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси отказался от понижения зарплаты

Аргентинец все ближе к тому, чтобы покинуть Париж.
Сегодня, 19:05
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Переговоры между Лионелем Месси и ПСЖ о новом контракте находятся на грани срыва, сообщает Onze.

Контракт аргентинца с паржским клубом истекает этим летом, а стороны до сих пор не могут договориться о новом.

Лео не намерен давать свой ответ до ответного матча против Баварии, а вылет из Лиги Чемпионов может стать последним аргументом для игрока, чтобы покинуть Париж.

Тем более, что Лионелем интересуются ряд клубов, например, Интер Майами. Также в СМИ озвучивалась идея о возвращении Месси в Барселону.

Согласно изданию, переговоры по контракту затянулись так надолго из-за того, что аргентинец не хочет понижения зарплаты, а ПСЖ не прочь сократить траты.

В данный момент Лионель Месси получает 38 млн евро в год после уплаты налогов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

Статьи по теме

Фил Невилл потвердил интерес Интер Майами к Месси и Бускетсу Фил Невилл потвердил интерес Интер Майами к Месси и Бускетсу
Рамос прокомментировал свое решение завершить карьеру в сборной Рамос прокомментировал свое решение завершить карьеру в сборной
Неймар пропустит матч против Марселя Малиновского Неймар пропустит матч против Марселя Малиновского
Тренер Интер Майами высказался касаемо возможного подписания Месси Тренер Интер Майами высказался касаемо возможного подписания Месси
Помочь журналистам

Видео

Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ренн - Шахтер 2:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа21:08
Боули собирается купить еще один клуб
Европа20:30
Барселона не считает вылет из ЛЕ провалом
Европа20:08
Месси и Роналду без Золотых мячей и доллар по пять: каким был мир, когда Тоттенхэм выиграл свой последний трофей
Формула 119:59
Бахрейн. Тесты. Чжоу - лучший, Мерседес поломанный, а Алонсо снова в тройке
Европа19:05
Месси отказался от понижения зарплаты
Другие страны18:37
Марсело вернулся в родной клуб
Другие страны18:10
Фил Невилл потвердил интерес Интер Майами к Месси и Бускетсу
Европа17:22
Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги
Европа17:00
Йовичевич: Трубин - топ, других слов нет
Лига Европы16:40
Секрет успеха: Трубин показал крутую шпаргалку, которая помогла выиграть серию пенальти
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK