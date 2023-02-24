Фил Невилл потвердил интерес Интер Майами к Месси и Бускетсу

А пора ли Лео уезжать в МЛС?

Главный тренер Интер Майами Фил Невилл не стал отрицать интерес клуба к Лионелю Месси и Серхио Бускетсу.

Легенда Манчестер Юнайтед признал, что клуб постоянно окружают слухи о приоретении каких-либо звездных игроков. В разное время в Интер сватали Рамоса, Алвеса, Левандовски и многих других.

Однако теперь, когда Гонсало Игуаин и Блез Матюиди завершили карьеру, у клуба появилась возможность подписать игроков, чьи зарплаты будут превышать лимиты лиги.

"Мы хотим, чтобы в этом клубе выступали лучшие игроки мира. Месси и Бускетс в последние годы выделяются сильнее остальных. Это отличные игроки, которые по-прежнему могут принести огромную пользу нашему клубу. А для МЛС это стало бы поворотным моментом", – сказал Невилл в интервью The Times.

Отметим, что и у Месси, и у Бускетса контракты к текущими их клубами истекают уже летом.