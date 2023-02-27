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Месси - лучший игрок года по версии ФИФА

Аргентинец во второй раз стал обладателем данной награды.
Вчера, 23:47
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В понедельник, 27 февраля, в Париже состоялась церемония награждения ФИФА The Best.

Последней и главной номинацией всего вечера стала категория "Лучший игрок года", в которой победил форвард ПСЖ Лионель Месси.

По результатам голосования он опередил своего одноклубника Килиана Мбаппе, а также представителя мадридского Реала Карима Бензема.

Стоит отметить, что для Месси данная награда стала второй в карьере. Ранее он уже побеждал в номинации в 2019 году.

За прошлый год 35-летний аргентинец стал чемпионом Франции, а в декабре поднял над головой кубок мира после того, как Аргентина в финале чемпионата мира-2022 победила Францию.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми номинациями данной церемонии ФИФА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа Лионель Месси Карим Бензема Килиан Мбаппе The Best

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