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Футбол

Хавбек сборной Португалии может стать одноклубником Роналду

Карвалью попал в сферу интересов команды из Саудовской Аравии.
Сегодня, 11:20
Вильям Карвалью / Getty Images
Вильям Карвалью / Getty Images

Опорный полузащитник Бетиса Вильям Карвалью может перейти в Ан-Наср. Об этом сообщает издание The Athletic.

31-летний португалец близок к тому, чтобы стать одноклубником Криштиану Роналду. Переговоры между командами находятся на продвинутой стадии.

Напомним, действующий контракт Карвалью с Бетисом рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне на счету португальца три гола в 33 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Ан-Наср хочет подписать скандального одноклубника Мудрика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетис Вильям Карвалью ан-наср

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