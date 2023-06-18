Хавбек сборной Португалии может стать одноклубником Роналду
Карвалью попал в сферу интересов команды из Саудовской Аравии.
Опорный полузащитник Бетиса Вильям Карвалью может перейти в Ан-Наср. Об этом сообщает издание The Athletic.
31-летний португалец близок к тому, чтобы стать одноклубником Криштиану Роналду. Переговоры между командами находятся на продвинутой стадии.
Напомним, действующий контракт Карвалью с Бетисом рассчитан до лета 2026 года.
В минувшем сезоне на счету португальца три гола в 33 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что Ан-Наср хочет подписать скандального одноклубника Мудрика.